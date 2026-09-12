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Hisar News: जातीय जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग

Sat, 12 Sep 2026 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:32 PM IST
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Demand to include an OBC column in the caste census
आदमपुर के विधायक चंद्रप्रकाश को सम्मानित करते मारुति नंदन सेवा मंडल के पदाधिकारी।
मंडी आदमपुर। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष एवं विधायक चंद्रप्रकाश ने कार्यकर्ताओं की बैठक में संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए जातीय जनगणना को पारदर्शी बनाने और जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग की।
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उन्होंने राहुल गांधी की सामाजिक न्याय और समान भागीदारी की मुहिम को साझा किया तथा सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। चंद्रप्रकाश ने आदमपुर हलके के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए स्वच्छ पेयजल, सड़क, सीवर और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग सरकार के समक्ष रखने की बात कही। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। इस दौरान मारुति नंदन सेवा मंडल ने उन्हें प्रभु श्रीकृष्ण का चित्र भेंट कर सम्मानित किया।संवाद
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