Hisar News: जातीय जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग

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उन्होंने राहुल गांधी की सामाजिक न्याय और समान भागीदारी की मुहिम को साझा किया तथा सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। चंद्रप्रकाश ने आदमपुर हलके के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए स्वच्छ पेयजल, सड़क, सीवर और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग सरकार के समक्ष रखने की बात कही। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। इस दौरान मारुति नंदन सेवा मंडल ने उन्हें प्रभु श्रीकृष्ण का चित्र भेंट कर सम्मानित किया।संवाद