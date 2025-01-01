महिला अधिकारों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही भाजपा सरकार : पर्ल चौधरी

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उन्होंने कहा कि हिसार में आंदोलनरत महिला सफाई कर्मचारियों को हिरासत में लेने और पुलिस वाहनों में ले जाने के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस भवन पहुंचने पर उनका स्वागत करते हुए ग्रामीण जिला अध्यक्ष बृजलाल बहबलपुरिया ने कहा कि महिलाओं के सम्मान पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कांग्रेस हर संघर्ष में उनके साथ है।पर्ल चौधरी ने कहा कि दिल्ली में आंदोलनरत छात्र-छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की जवाबदेही तय हो। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण कानून लागू करने में विफल रही है और केवल प्रचार की राजनीति कर रही है। देश-प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस दौरान निर्मल बल्हारा, मुकेश श्योराण, धनपति हुड्डा, प्रेरणा, गीता आहूजा, रुकेश पुनिया, कृष्णा दुग्गल और सरोज श्योराण आदि मौजूद रहीं।