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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के परियोजना अधिकारी विजेंद्र साहू ने कहा कि आपदा के समय सावधानी और जागरूकता से स्वयं के साथ दूसरों की जान भी बचाई जा सकती है। उन्होंने प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से बचाव के तरीके बताए।अग्निशमन विभाग के लीडिंग ऑफिसर साहिल ने आगजनी की घटनाओं और उनसे बचाव की जानकारी दी। जिला प्रशिक्षण अधिकारी विनोद कुमारी ने सड़क हादसों से बचाव, घायलों को अस्पताल पहुंचाने और प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। आपदा मोचन बल के सदस्यों ने बाढ़ और भूकंप के दौरान खुद को सुरक्षित रखने, सर्च एंड रेस्क्यू और जीवन रक्षा के तरीके समझाए।हर गांव और हर कोने तक आशा वर्कर्स की पहुंचविनोद कुमारी ने कहा कि आशा वर्कर्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन से सीधे जुड़ी रहती हैं। आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण मिलने से वे आपात स्थिति में लोगों की त्वरित मदद कर सकेंगी। जिले में पहली बार आशा वर्कर्स को यह प्रशिक्षण दिया गया है।