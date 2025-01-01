फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   As the wind died down, smog blanketed the city, making it difficult to breathe.

Hisar News: हवा थमी तो शहर में छाया स्मॉग, सांस लेना हुआ मुश्किल

Thu, 05 Nov 2026 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
As the wind died down, smog blanketed the city, making it difficult to breathe.
मास्क का प्रयोग करते ट्रैफिक पुलिसकर्मी। 
हिसार। हवा की गति कम होने से शहर में लगातार तीसरे दिन स्मॉग छाया रहा। बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 291 दर्ज किया गया। धूल और धुएं के कण हवा में बने रहने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा चलने या हल्की बारिश होने पर ही राहत मिल सकती है।
विज्ञापन

नगर निगम ने धूल नियंत्रित करने के लिए वाटर गन से छिड़काव कराया। स्मॉग के कारण सांस और हृदय रोगियों के साथ-साथ आम लोगों को भी आंखों में जलन, पानी आने, त्वचा पर खुजली और गले में खराश जैसी समस्याएं हुईं।
विज्ञापन

नागरिक अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि ओपीडी में आंख, नाक और गले से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ी है। धूल-धुएं से एलर्जी वाले लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। ओपीडी में रोजाना 150 से 160 मरीज आ रहे हैं। इनमें करीब 60 प्रतिशत आंखों में जलन व खुजली, नाक से पानी बहने और छींक आने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों पर इसका अधिक असर पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दो वाटर स्प्रिंकलर गाड़ियों से कराया छिड़काव
नगर निगम ने बुधवार को दिल्ली रोड और राजगढ़ रोड पर दो वाटर स्प्रिंकलर गाड़ियां चलाईं। इनके माध्यम से पौधों और सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed