फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Amidst the brilliance of fireworks, the procession of the suns radiance emerged

Hisar News: आतिशबाजी की चमक में निकली सूर्य प्रभा की सवारी

Mon, 02 Nov 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 02 Nov 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Amidst the brilliance of fireworks, the procession of the suns radiance emerged
हिसार।तिरुपति धाम के ब्रह्मोत्सव के दौरान घोड़ा सवारी शोभा यात्रा में उपस्थित अर्चक व श्रद्धालु

विज्ञापन
हिसार। श्री तिरुपति बालाजी धाम में चल रहे सात दिवसीय ब्रह्मोत्सव में भक्ति और उल्लास का संगम देखने को मिल रहा है। घोड़ा सवारी के साथ हुई भव्य आतिशबाजी और सूर्य प्रभा की शोभायात्रा ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। उत्सव 2 नवंबर को संपन्न होगा।
ब्रह्मोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। वे धाम में स्थापित मंदिरों के दर्शन कर आराधना कर रहे हैं। सुबह और शाम भगवान की अलग-अलग सवारियां निकाली जा रही हैं। घोड़ा सवारी की शोभायात्रा के दौरान भव्य आतिशबाजी की गई।
विज्ञापन

अनंत श्री विभूषित सर्वश्री नारायणाचार्य महाराज के सानिध्य में सूर्य प्रभा की सवारी विधि-विधान से निकाली गई। भगवान के विग्रह को विशाल छत्र से सुसज्जित सवारी पर विराजमान किया गया। श्रद्धालुओं ने रथ को हाथों से खींचकर धाम की परिक्रमा की।
विज्ञापन
विज्ञापन

उत्सव में विष्वक्सेन द्वारा मार्गावलोकन, पूर्ण कोठी, शेष वाहन, गरुड़ और हनुमान सवारी की शोभायात्राएं निकाली गईं। भगवान के मोहिनी स्वरूप का नगर भ्रमण भी हुआ। समापन दिवस पर 2 नवंबर को सुबह पुष्करणी स्नान, दोपहर में द्वादश आराधना और शाम को पुष्पक विमान की सवारी निकाली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed