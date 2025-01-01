Hisar News: सीताहरण के बाद राम-सुग्रीव की मित्रता, आज हनुमान करेंगे लंका दहन

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समिति के महासचिव अनिल भट्ट ने बताया कि रविवार रात हनुमान 60 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी लंका का दहन करेंगे। इसका निर्माण रामचंद्र कर रहे हैं। निर्देशन उपप्रधान उपेंद्र शर्मा का है।कार्यक्रम का शुभारंभ आरटीआई कमिश्नर अमरजीत सिंह ने किया जबकि अध्यक्षता केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के सहायक आयुक्त अशोक श्योराण ने की। विशिष्ट अतिथि पीजीआई रोहतक में एमडी डॉ. अरुण कुमार नंदन और जीजेयू के प्रोफेसर संदीप राणा व प्रोफेसर राकेश बहमनी रहे।लीला में रावण के साधु का वेश धारण कर सीता हरण करने, राम-लक्ष्मण के उनकी खोज में भटकने और हनुमान से भेंट के प्रसंग दिखाए गए। इसके बाद राम-सुग्रीव मित्रता और बाली के भय से सुग्रीव को मुक्त कराने का मंचन हुआ। कलाकारों ने मित्रता, विश्वास और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया।