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Hisar News: छात्रा विजेता के निधन पर अभाविप ने निकाला कैंडल मार्च

Sun, 11 Oct 2026 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:12 AM IST
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ABVP holds candle march following the death of the female student winner.
छात्रा विजेता के निधन पर शोक स्वरूप कैंडल मार्च निकालते छात्र।
हिसार। छात्रा विजेता के निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की जीजेयू इकाई ने माता अमृता देवी चौक से विश्वविद्यालय के सिटी गेट नंबर-3 तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इकाई अध्यक्ष कमलदीप अत्री ने परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल मिलने की कामना की। मार्च में नगर सहमंत्री तरुण जांगड़ा, निकुंज शर्मा, मोहित शर्मा, दीपक और नैतिक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं, जीजेयू के ओबीसी छात्र संगठन के अध्यक्ष सतपाल वर्मा ने विजेता के निधन पर दुख जताते हुए शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। ब्यूरो
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