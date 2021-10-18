Hisar News: 300 अभिभावक महाविद्यालय पहुंचे, बच्चों की शैक्षणिक प्रगति जानी

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बैठक का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के साथ विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना रहा। इस दौरान प्राध्यापकों ने अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई और उपस्थिति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की शैक्षणिक स्थिति समझने का अवसर मिला।अभिभावकों ने महाविद्यालय परिसर का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाएं देखीं और प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी बैठकें शिक्षकों और अभिभावकों के बीच तालमेल बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए मिलकर प्रयास करने का अवसर देती हैं।महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अंजू चौधरी ने बैठक की सफलता पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उन्नति और उज्ज्वल भविष्य में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। शिक्षक और अभिभावक मिलकर विद्यार्थियों की प्रगति पर ध्यान दें तो उन्हें बेहतर मार्गदर्शन मिल सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों के विकास के लिए महाविद्यालय और अभिभावकों के बीच निरंतर संवाद बनाए रखने पर जोर दिया।