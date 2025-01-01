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Hisar News: डांडिया क्वीन बनीं रेनू सिंगला, अर्चना भारद्वाज ने जीता बेस्ट ड्रेस का खिताब

Sun, 11 Oct 2026 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:17 AM IST
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Renu Singla crowned Dandiya Queen; Archana Bhardwaj wins 'Best Dressed' title.
कैम्प चौक स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में डांडिया खेलती महिलाएं। 
हिसार। ओजस्वनी महिला समिति की ओर से शनिवार को कैंप चौक स्थित द वाटिका में रास आरंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवरात्र के उल्लास के बीच हुए आयोजन में रेनू सिंगला को डांडिया क्वीन और अर्चना भारद्वाज को बेस्ट ड्रेस चुना गया।
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गुजराती पारंपरिक परिधानों, रंग-बिरंगे चनिया-चोली और आकर्षक आभूषणों में सजी महिलाओं ने डांडिया-गरबा प्रस्तुतियों से समां बांधा। महिलाओं ने राधा कैसे न जले, नगाड़ा संग ढोल बाजे, ढोली तारो ढोल बाजे, छोगाड़ा और शुभारंभ जैसे गीतों पर नृत्य किया। इसके अलावा तंबोला और विभिन्न फन गेम्स भी आयोजित किए गए, जिनमें प्रतिभागियों ने उत्साह से हिस्सा लिया।
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एंकर सौरभ ठकराल ने मंच संचालन करते हुए अपनी रोचक शैली से कार्यक्रम में रौनक बनाए रखी। समिति की अध्यक्ष अनीता जैन के साथ गुंजन आर्या, अनु गोयल, पूनम, किरण, पल्लवी जैन, नीतू, सोनू, आरती और पूजा रिधि सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन में सहयोग दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को एक मंच पर लाकर त्योहार की खुशियां साझा करने और प्रतिभा दिखाने का अवसर देना था।
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