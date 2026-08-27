Hisar News: 31 अगस्त को शोभायात्रा, जन्माष्टमी पर चार सितंबर को निकाली जाएंगी झांकियां

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इस अवसर पर धार्मिक झांकियां निकाली जाएंगी और शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक कलाकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद भंडारा और प्रसाद वितरण होगा।बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में बजरंग गर्ग ने बताया कि जन्माष्टमी महोत्सव के लिए मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों और लड़ियों से सजाया जाएगा। पड़ाव चौक से जहाजपुल तक सड़क को भी लाइटों और लड़ियों से सजाया जाएगा।उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी से पहले 31 अगस्त को मंदिर परिसर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें धार्मिक झांकियों के साथ कलाकार ढोल-नगाड़े और बैंड-बाजे की धुन पर नगर कीर्तन करेंगे। शोभायात्रा पड़ाव चौक, आर्य बाजार, गोविंदगढ़ बाजार, राजगुरु मार्केट, नागोरी गेट, मेन बाजार, मोती बाजार, गांधी चौक, दिल्ली गेट और भगत सिंह चौक से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचेगी।