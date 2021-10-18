Hisar News: 90 साल की महिला और एक साल की बच्ची स्वाइन फ्लू की चपेट मेंं
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:07 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:07 AM IST
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हिसार। जिले में स्वाइन फ्लू के दो नए मरीज मिले हैं। इनमें तरसेम नगर निवासी 90 वर्षीय महिला और गांव बुढ़ाखेड़ा निवासी एक साल की बच्ची शामिल हैं। अगस्त महीने में अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण को देखते हुए जिला नागरिक अस्पताल समेत सभी उपमंडल अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी वाले मरीजों की ओपीडी स्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। वीरवार को तरसेम नगर निवासी 90 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। महिला निजी अस्पताल में भर्ती है और उसे आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं, गांव बुढ़ाखेड़ा निवासी एक वर्षीय बच्ची की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बच्ची का बुधवार को सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट वीरवार को मिली।
स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू के लक्षण वाले ओपीडी मरीजों में से कम से कम पांच प्रतिशत की सैंपलिंग का लक्ष्य तय किया है। जिले में फिलहाल स्वाइन फ्लू के 8 और डेंगू के 12 मरीज घर पर रहकर उपचार ले रहे हैं।
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जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सुभाष खतरेजा ने बताया कि गंभीर श्वसन संक्रमण से पीड़ित सभी मरीजों की इन्फ्लूएंजा टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए ओसेल्टामिविर दवा का पर्याप्त स्टॉक जिला वेयरहाउस और अस्पताल फार्मेसी में उपलब्ध है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एन-95 मास्क, पीपीई किट और वीटीएम वायल्स का पर्याप्त कोटा भी सुरक्षित रखा गया है।
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी वाले मरीजों की ओपीडी स्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। वीरवार को तरसेम नगर निवासी 90 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। महिला निजी अस्पताल में भर्ती है और उसे आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं, गांव बुढ़ाखेड़ा निवासी एक वर्षीय बच्ची की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बच्ची का बुधवार को सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट वीरवार को मिली।
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स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू के लक्षण वाले ओपीडी मरीजों में से कम से कम पांच प्रतिशत की सैंपलिंग का लक्ष्य तय किया है। जिले में फिलहाल स्वाइन फ्लू के 8 और डेंगू के 12 मरीज घर पर रहकर उपचार ले रहे हैं।
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जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सुभाष खतरेजा ने बताया कि गंभीर श्वसन संक्रमण से पीड़ित सभी मरीजों की इन्फ्लूएंजा टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए ओसेल्टामिविर दवा का पर्याप्त स्टॉक जिला वेयरहाउस और अस्पताल फार्मेसी में उपलब्ध है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एन-95 मास्क, पीपीई किट और वीटीएम वायल्स का पर्याप्त कोटा भी सुरक्षित रखा गया है।