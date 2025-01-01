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Hisar News: 2.63 करोड़ से बनेगी 650 मीटर लंबी सिक्स लेन सड़क

Sat, 07 Nov 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:04 AM IST
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A 650 meter long, six lane road will be built at a cost of 2.63 crore.
विधायक सावित्री जिंदल रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए।
हिसार। करीब सात साल से अटके सेक्टर-14 पार्ट-2 और सेक्टर-33 के मास्टर रोड के शेष हिस्से का निर्माण शुरू हो गया है। विधायक सावित्री जिंदल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की इस परियोजना का शिलान्यास किया। 2.63 करोड़ रुपये की लागत से 650 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी सिक्स लेन सड़क बनाई जाएगी। इसका निर्माण 10 मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
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विधायक सावित्री जिंदल ने कहा कि सड़क बनने से दोनों सेक्टरों के निवासियों को तीसरे गेट से एनएच-9 तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे सिरसा बाईपास जाने के लिए शहर के अंदर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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सड़क का कच्चा निर्माण दो महीने में पूरा होगा जबकि तारकोल डालने का काम मई 2027 तक किया जाएगा। इससे साउथ बाईपास से सिरसा रोड स्थित एनएच-9 तक पहुंचने का नया विकल्प मिलेगा और शहर में यातायात का दबाव कम होगा।
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मास्टर रोड की कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है। इसका 650 मीटर हिस्सा सेक्टर-14 के प्रस्तावित तीसरे गेट से भैंस फार्म के साथ बनाया जाएगा। यह सेक्टर-14 और सेक्टर-14 पार्ट-2 से गुजरते हुए सेक्टर-33 को जोड़ेगा। इस अवसर पर मेयर प्रवीण पोपली, जगदीश जिंदल, एक्सईएन भूपेंद्र, एसडीओ कुलदीप, पार्षद सरोज जैन, जगमोहन मित्तल आदि माैजूद रहे।
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