Hisar News: 2.63 करोड़ से बनेगी 650 मीटर लंबी सिक्स लेन सड़क

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विधायक सावित्री जिंदल ने कहा कि सड़क बनने से दोनों सेक्टरों के निवासियों को तीसरे गेट से एनएच-9 तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे सिरसा बाईपास जाने के लिए शहर के अंदर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।सड़क का कच्चा निर्माण दो महीने में पूरा होगा जबकि तारकोल डालने का काम मई 2027 तक किया जाएगा। इससे साउथ बाईपास से सिरसा रोड स्थित एनएच-9 तक पहुंचने का नया विकल्प मिलेगा और शहर में यातायात का दबाव कम होगा।मास्टर रोड की कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है। इसका 650 मीटर हिस्सा सेक्टर-14 के प्रस्तावित तीसरे गेट से भैंस फार्म के साथ बनाया जाएगा। यह सेक्टर-14 और सेक्टर-14 पार्ट-2 से गुजरते हुए सेक्टर-33 को जोड़ेगा। इस अवसर पर मेयर प्रवीण पोपली, जगदीश जिंदल, एक्सईएन भूपेंद्र, एसडीओ कुलदीप, पार्षद सरोज जैन, जगमोहन मित्तल आदि माैजूद रहे।