Fatehabad News: विकसित भारत क्विज में युवा लें भाग, 30 सितंबर तक मिलेगा अवसर

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जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने बताया कि क्विज का आयोजन माय भारत पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत2047 के विजन से जोड़ना और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव के स्वरूप में बदलाव किया गया है। अब इसका नाम विकसित भारत युवा संवाद रखा गया है। इसके माध्यम से देशभर के युवाओं को एक मंच मिलेगा। इसमें राष्ट्रीय एकता, युवा सशक्तीकरण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि विकसित भारत चैलेंज ट्रैक पांच चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण क्विज का है। यह 30 सितंबर तक चलेगा। दूसरे चरण में 5 से 9 अक्तूबर तक निबंध प्रतियोगिता होगी। तीसरे चरण में 10 से 16 नवंबर तक जिला चैंपियनशिप आयोजित होगी।चौथे चरण में 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक राज्य विकसित भारत युवा संवाद होगा। पांचवां चरण राष्ट्रीय संवाद का होगा। यह 10 से 12 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। रीना केसरिया ने जिले के पात्र युवाओं से माय भारत पोर्टल पर उपलब्ध विकसित भारत क्विज में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।