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Fatehabad News: विकसित भारत क्विज में युवा लें भाग, 30 सितंबर तक मिलेगा अवसर

Tue, 08 Sep 2026 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 08 Sep 2026 11:21 PM IST
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Youth urged to participate in the Viksit Bharat Quiz; opportunity available until September 30
जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया
फतेहाबाद। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विकसित भारत क्विज आयोजित की जा रही है। जिले के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा 30 सितंबर तक इसमें भाग ले सकते हैं।
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जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने बताया कि क्विज का आयोजन माय भारत पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत@2047 के विजन से जोड़ना और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव के स्वरूप में बदलाव किया गया है। अब इसका नाम विकसित भारत युवा संवाद रखा गया है। इसके माध्यम से देशभर के युवाओं को एक मंच मिलेगा। इसमें राष्ट्रीय एकता, युवा सशक्तीकरण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि विकसित भारत चैलेंज ट्रैक पांच चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण क्विज का है। यह 30 सितंबर तक चलेगा। दूसरे चरण में 5 से 9 अक्तूबर तक निबंध प्रतियोगिता होगी। तीसरे चरण में 10 से 16 नवंबर तक जिला चैंपियनशिप आयोजित होगी।

चौथे चरण में 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक राज्य विकसित भारत युवा संवाद होगा। पांचवां चरण राष्ट्रीय संवाद का होगा। यह 10 से 12 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। रीना केसरिया ने जिले के पात्र युवाओं से माय भारत पोर्टल पर उपलब्ध विकसित भारत क्विज में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।
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