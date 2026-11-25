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फतेहाबाद के गांव चिदड़ निवासी विनोद कुमार अपने रिश्ते के मामा बजरंग के साथ खेतों में पराली की गांठें बनाने का काम करता था। मंगलवार रात दोनों गांव सानियाना के पारता रोड पर किसान गुरदीप सिंह के खेत में पराली की गांठें बना रहे थे। रात करीब 12 बजे बजरंग खेत में ही सो गया, जबकि विनोद ट्रैक्टर के साथ बेलर मशीन जोड़कर काम करता रहा।बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे बजरंग की नींद खुली तो ट्रैक्टर चलता मिला, लेकिन विनोद कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि विनोद लघुशंका के लिए गया होगा। इसके बाद वह ट्रैक्टर पर बैठकर काम करने लगा। इसी दौरान बेलर मशीन से आवाज आने लगी और वह जाम हो गई। बजरंग ने नीचे उतरकर मशीन खोली तो अंदर खून बिखरा हुआ था और विनोद के शरीर के टुकड़े दिखाई दिए। उसने बेलर मशीन के मालिक और डायल 112 को सूचना दी। मृतक शादीशुदा था और अपने पीछे पत्नी को छोड़ गया है। उसकी कोई संतान नहीं है।थाना प्रभारी कंवर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।