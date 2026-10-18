Fatehabad News: नगर परिषद में एक्सईएन की कुर्सी खाली, टेंडर अटके तो विकास कार्यों पर लगे ब्रेक

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हालात ये है कि नगर परिषद कार्यालय के 15 से ज्यादा टेंडर कार्यकारी अभियंता न होने से अटक गए हैं। इसमें मुख्य तौर पर वार्डों में मरम्मत कार्य के टेंडर शामिल है। यही नहीं रतिया चुंगी से वाल्मिकी चौक तक 119 लाख से बनने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर भी रोक लगी हुई है।ऐसे में नगर परिषद फिर से 27 वार्डों के लिए बैंच खरीद रहा है। इस बार बैंच खरीदने के तकनीकी अड़चन से बचने के लिए 41.88 लाख के दो टेंडर जारी किए गए हैं।करीब डेढ़ साल में नगर परिषद कार्यालय में चार कार्यकारी अभियंता बदले जा चुके हैं और अब करीब पांच माह से पद खाली हैं। 25 लाख लागत से ज्यादा के टेंडर को खोलने के लिए कार्यकारी अभियंता की मंजूरी जरूरी होती है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि दूसरे जिले के कार्यकारी अभियंता से अनुरोध कर टेंडर खुलवाए जा रहे हैं। संवादये हैं 25 लाख से ज्यादा के प्रोजेक्टकार्य लागतवार्ड 5 से 7 में मरम्मत कार्य - 33.12 लाखश्याम विहार में सीसी सड़क निर्माण - 25.9 लाखसीसी सड़क निर्माण शास्त्री नगर - 27.28 लाखआरएमसी रोड वार्ड 5 - 42.35 लाखवार्ड 1 से 4 में मरम्मत कार्य - 41.63 लाखगीता कॉलोनी में गलियों का निर्माण - 37.78 लाखवार्ड 5 में सीसी गली निर्माण - 28.14 लाखवार्ड 17 में सीसी रोड निर्माण - 29.56 लाखवार्ड 19 में निर्माण कार्य - 30.05 लाखवार्ड 21 और 22 में निर्माण कार्य - 39.10 लाखवार्ड 13 और 14 में मरम्मत कार्य - 37.84 लाखवार्ड 8 और 9 में मरम्मत कार्य - 34.39 लाखवार्ड 25 से 27 में मरम्मत कार्य - 40.56 लाखवार्ड 23 और 24 में मरम्मत कार्य - 41.81 लाखवार्ड 21 में सीसी गली निर्माण - 53.34 लाखरतिया चुंगी से वाल्मिकी चौक सड़क निर्माण - 119 लाखवार्ड नंबर 25 में गलियों की रिलेवलिंग - 51 लाखमॉडल टाउन और लघु सचिवालय में मरम्मत कार्य - 25.79 लाखये लगाए गए अब नए टेंडरवार्ड 14 से 27 में आरसीसी बेंच - 20.94 लाखवार्ड 21 में लगी निर्माण - 21 लाख 23 हजारहोंडा एजेंसी के पास गली निर्माण - 7 लाख 11 हजारवार्ड 21 में रवि मेडिकल दुकान से कालू राम ढाबा वाले के घर तक - 21 लाख 17 हजारयोग नगर में पुलिया निर्माण - 7 लाख 33 हजारभूना मोड पर गली चौड़ीकरण और निर्माण - 13 लाख 63 हजारवार्ड 19 शिव नगर में गली निर्माण - 16 लाख 23 हजारवार्ड 1 से 13 में आरसीसी बेंच - 20.94 लाखवार्ड 19 सड़क की स्पेशल रिपेयर - 20.87 लाख25 लाख से ज्यादा लागत के जो टेंडर हैं उन्हें खुलवाया जा रहा है। दूसरे जिले के कार्यकारी अभियंता से अनुरोध करके इन टेंडरों को खुलवाया जा रहा है। कुछ खुल चुके हैं और कुछ पर प्रक्रिया जारी है।- सुमित चोपड़ा, एमई, नगर परिषदशहर का विकास रुकने नहीं दिया जा रहा है। दूसरे जिले के अधिकारियों से अनुमति लेकर टेंडर खुलवाए जा रहे हैं। कार्यकारी अभियंता को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है जल्द अधिकारी मिल जाएंगे।- सविता टुटेजा, उपप्रधान