Fatehabad News: कनाडा में रहने वाला भांजा बता केमिस्ट से ठगे तीन लाख रुपये

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पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वामी नगर निवासी हंसराज ने बताया कि मॉडल टाउन में उनकी इंसा मेडिकल स्टोर के नाम से केमिस्ट की दुकान है। 13 अक्तूबर को उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई।कॉल करने वाले ने खुद को उनका भांजा एलिस बताया जो कनाडा में रहता है। उसने भारत के रियल एस्टेट में निवेश करने की बात कहते हुए 15 लाख रुपये उनके खाते में भेजने और भारत लौटने पर वापस लेने की बात कही।15 लाख रुपये की रसीद भेजकर दिलाया भरोसाहंसराज के अनुसार कुछ देर बाद आरोपी ने व्हाट्सएप पर 15 लाख रुपये भेजने की रसीद भी भेज दी। इसके बाद एक अन्य नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को इंडसइंड बैंक के कस्टमर केयर से जुड़ा बताते हुए कहा कि 24 घंटे में उनके खाते में 15 लाख रुपये आ जाएंगे। कुछ समय बाद कथित भांजे ने दोबारा फोन किया और बताया कि उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज एक एजेंट के पास हैं। एजेंट तीन लाख रुपये मांग रहा है और रकम नहीं देने पर उसे भारत वापस भिजवा देगा। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने खुद को एजेंट बताते हुए रुपये जमा करवाने के लिए बैंक खाते की जानकारी दी। हंसराज ने आरोपियों की बातों पर विश्वास करके अपने इंडसइंड बैंक खाते से बताए गए खाते में आरटीजीएस के माध्यम से तीन लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्हें पता चला कि भांजा बनकर उनसे साइबर ठगी की गई है।