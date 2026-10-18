Fatehabad News: जिला केसरी बने पवन, महिला वर्ग में वर्षा ने मारी बाजी

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ट्रायल में करीब 250 पहलवानों ने भाग लिया। इनमें से 80 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। चयनित पहलवान 22 से 24 अक्तूबर तक पलवल में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में फतेहाबाद जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।ट्रायल के दौरान विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले हुए। पहलवानों ने बेहतर प्रदर्शन कर चयनित होने के लिए जोर आजमाइश की। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी विष्णु दास, कोच विक्की, रमेश मलिक, पहलवान कर्ण भूना और बिल्लू नहला मौजूद रहे।ट्रायल के परिणामअंडर-17 ग्रीको रोमन के परिणाम में 45 किलोग्राम में तुषार (फतेहाबाद), 48 किलोग्राम में दिनेश (बैजलपुर), 51 किलोग्राम में साहिल (भूना), 55 किलोग्राम में सुमित (ढाणी गोपाल), 60 किलोग्राम में विकास (टोहाना), 65 किलोग्राम में सलीम खान (धारसूल), 71 किलोग्राम में अंकित (भूना), 80 किलोग्राम में गुलजार (टोहाना) और 92 किलोग्राम में महक (भोडिया खेड़ा) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।अंडर-17 फ्रीस्टाइल में - 45 किलोग्राम में राहुल (मानावाली), 48 किलोग्राम में अंकित (जांडली कलां), 51 किलोग्राम में रमन (ढाणी गोपाल), 55 किलोग्राम में अर्जुन (नहला), 60 किलोग्राम में जतिन (नहला), 65 किलोग्राम में जीशु (नहला), 71 किलोग्राम में नवीन (जांडली), 80 किलोग्राम में नवीन (नहला), 92 किलोग्राम में जतिन (धारसूल) और 110 किलोग्राम में मुकेश (भोडिया खेड़ा) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।सीनियर फ्रीस्टाइल के परिणाम में 57 किलोग्राम में नरेश (भूना), 61 किलोग्राम में महेंद्र (नहला), 65 किलोग्राम में साहिल (नहला), 70 किलोग्राम में अनुज (नहला), 74 किलोग्राम में विष्णु (पिरथला), 79 किलोग्राम में अमरजीत (धारसूल), 86 किलोग्राम में पवन (नहला), 92 किलोग्राम में अशोक (दौलतपुर) और 97 किलोग्राम में अंकुश (नहला) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।