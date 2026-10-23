Fatehabad News: शहर के बाजारों में पाइप-जंजीर लगाने का काम रात में फिर शुरू

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इसके बाद वीरवार रात जवाहर चौक से काम दोबारा शुरू किया गया। नगर परिषद की ओर से थाना रोड, जवाहर चौक, हंस मार्केट और धर्मशाला रोड पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। बुधवार रात दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।हालांकि वीरवार और शुक्रवार को दुकानदारों की ओर से कोई विरोध सामने नहीं आया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक नारंग ने कहा कि सड़क के बीच पाइप और जंजीर लगाने से यातायात सुधरने के बजाय जाम की स्थिति बन सकती है।बाजारों में पहले ही वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क के कट बंद होने से दुकानों पर सामान उतारने और लोडिंग वाहनों की आवाजाही में परेशानी आएगी। उन्होंने आशंका जताई कि जाम लगने की स्थिति में एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को निकलने में भी दिक्कत हो सकती है। दुकानदारों का कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इसके संभावित असर पर विचार करना चाहिए।आठ लाख रुपये की लागत से लगेंगे 350 पाइपनगर परिषद के जेई लोकेंद्र ने बताया कि शहर में करीब 350 लोहे के पाइप और जंजीर लगाने की योजना है। इस कार्य पर लगभग आठ लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है।