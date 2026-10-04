Fatehabad News: सरदूलगढ़ के लिए नहीं चली बस तो यात्रियों ने बंद किया अड्डे का द्वार

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यात्री अशोक, सतगुरु और सतनाम ने बस सेवा नियमित करने की मांग करते हुए परिवहन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यात्रियों ने बताया कि रतिया शहर और आसपास के गांवों में दुकानों व प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले अनेक लोग इसी बस से घर लौटते हैं। निर्धारित समय बीतने के काफी देर बाद भी बस रवाना नहीं हुई।यात्रियों का आरोप था कि उन्हें बस के संचालन के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बस नियमित रूप से निर्धारित समय पर नहीं चल रही है। कई बार इसका रूट रद्द कर दिया जाता है या बस के दूसरे मार्ग पर जाने की बात सामने आती है। इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।यात्रियों ने कहा कि आसपास के गांवों से काफी लोग रतिया में काम करने आते हैं। उनका काम शाम छह बजे के बाद खत्म होता है। ऐसे में 6:30 बजे की बस उनके लिए बेहद जरूरी है। बस नहीं मिलने पर उन्हें निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। यात्रियों ने बताया कि वे पिछले दो-तीन दिनों से इस समस्या पर रोष जता रहे हैं।सुनवाई नहीं होने पर उन्हें धरना देने और गेट बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। गेट बंद होने से कुछ समय के लिए अन्य बसों का आवागमन भी प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर बस अड्डा अधिकारी राजकमल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस पर लोग मान गए।अड्डा इंचार्ज राजकमल ने बताया कि रतिया-सरदूलगढ़ मार्ग पर हरियाणा रोडवेज की बसें नियमित चल रही हैं। पर पिछले कुछ दिनों से पीआरटीसी की बस निर्धारित समय पर नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी हुई है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। यात्रियों ने मांग की कि निर्धारित टाइम-टेबल के अनुसार बस का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए।