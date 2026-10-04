Fatehabad News: लोक अदालत में 60 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सुयशा जावा ने बताया कि विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित मुकदमों और उनसे संबंधित अपीलों को शामिल किया गया था। दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर अपने विवाद सुलझाए।उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे से पक्षकारों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है। अनावश्यक देरी के बिना विवादों का स्थायी समाधान भी होता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और सभी पक्षों पर समान रूप से मान्य रहता है।