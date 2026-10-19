Fatehabad News: ब्राह्मणवाला अनाज मंडी के रास्ते में भरा पानी, लोग परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 19 Oct 2026 11:13 PM IST
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रतिया। गांव ब्राह्मणवाला की अनाज मंडी की ओर जाने वाले रास्ते में पानी जमा होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस कारण मंडी आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गांव के सरपंच प्रतिनिधि जीवन सिंह ने बताया कि रास्ते में पानी जा होने के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को निकालना मुश्किल हो रहा है। इस समस्या का बारे में मार्केट कमेटी के सचिव को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दी जा चुकी है।
सरपंच प्रतिनिधि के अनुसार अधिकारियों को मौके की स्थिति से भी अवगत करवाया गया लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद पानी की निकासी के लिए पंप तक नहीं लगाया गया।
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मार्केट कमेटी रतिया के सचिव ओम प्रकाश चहल ने कहा कि गांव की अनाज मंडी में पानी जमा नहीं है। पानी एक रास्ते पर जमा है जो कि पंजाब क्षेत्र में आता है।
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गांव के सरपंच प्रतिनिधि जीवन सिंह ने बताया कि रास्ते में पानी जा होने के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को निकालना मुश्किल हो रहा है। इस समस्या का बारे में मार्केट कमेटी के सचिव को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दी जा चुकी है।
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सरपंच प्रतिनिधि के अनुसार अधिकारियों को मौके की स्थिति से भी अवगत करवाया गया लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद पानी की निकासी के लिए पंप तक नहीं लगाया गया।
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मार्केट कमेटी रतिया के सचिव ओम प्रकाश चहल ने कहा कि गांव की अनाज मंडी में पानी जमा नहीं है। पानी एक रास्ते पर जमा है जो कि पंजाब क्षेत्र में आता है।