फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Illegal Bangladeshi and Rohingya votes are being removed through the SIR

एसआईआर से अवैध बांग्लादेशी-रोहिंग्या वोट कट रहे, विपक्ष का वोट बैंक खिसक रहा : बराला

Mon, 19 Oct 2026 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 19 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Illegal Bangladeshi and Rohingya votes are being removed through the SIR
टोहाना। राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में मतदाता सूची का गहन सर्वेक्षण एसआईआर करवाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मृतकों, शिफ्ट हो चुके और डबल वोटों को हटाकर सूची को शुद्ध करना है। यह प्रक्रिया देश में आठ बार पहले भी हो चुकी है।
विज्ञापन

इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में कट रहे वोट अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के हैं। इनके कागजात बनाने की फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चलती थी जो अब बंद हो गई हैं इसलिए विपक्ष का अवैध रूप से बना वोट बैंक कट रहा है।
विज्ञापन


बराला ने कहा कि एसआईआर का विरोध कर रहे वही नेता हैं जो पहले वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की मांग करते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अशोक गहलोत, कमलनाथ और अरविंद केजरीवाल तक सोशल मीडिया पर वोट हटाने की बात कह चुके हैं। अब जब शुद्धिकरण हो रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव जीत नहीं पा रहे तो जनता में भ्रम फैला रहे हैं कि आम आदमी के वोट कट रहे हैं। हरियाणा के 2024 चुनाव में वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा का मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक है।

बराला ने कहा कि गांव की भाषा में कहा जाता है कि हारने वाली टीम धूल देने लगती है। विपक्ष अब वही कर रहा है। उन्होंने एसएफआई से जुड़ी नेत्री नेहा वोहरा का नाम लेकर कहा कि वे युवाओं को बांग्लादेश के जेन-जी आंदोलन का रास्ता दिखाने की बात कर रही है जो देश में स्वीकार नहीं होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed