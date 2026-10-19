Fatehabad News: त्योहारी सीजन शुरू, घी, पनीर और खोया के सैंपल मिले लैब में फेल

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विभाग का दावा है कि पिछले एक माह में जिले में 49 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए है। इसमें 10 सैंपलों की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक घी और खोया का एक-एक सैंपल और पनीर के दो सैंपल लैब में फेल मिले है। इसके अलावा 39 सैंपलों की अभी रिपोर्ट आनी है।शनिवार को टीम ने जाखल में 8 सैंपल लिए है। नवरात्र में विभाग की ओर से कुट्टू के आटे के 6 और सामक के 10 सैंपल भी लिए गए हैं। सभी सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। पिछले सालों की रिपोर्ट में भी घी और खोया की सैंपल रिपोर्ट फेल मिली है।सैंपलों की रिपोर्टवर्ष सैंपल फेल मिले2023-24 181 232024-25 445 642025-26 273 38त्योहार पर खुले में बिक रहीं मिठाइयांजिले में त्योहार पर खुले में स्टॉल लगाकर भी मिठाइयां बेची जा रही है। हालात ये है कि बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन 85 फीसदी तक दुकानें हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि कुमार राठी ने दुकानदार खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के लिए आवेदन करें। आवश्यक लाइसेंस के बिना कारोबार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।मिलावटी मिठाइयों से हो सकती है पेट की बीमारियांनागरिक अस्पताल के विशेषज्ञ डॉ. मनीष के अनुसार मिलावटी मिठाइयां खाने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मिलावट में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रंग और रसायन शरीर के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे पदार्थों का सेवन लीवर और किडनी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी। विभाग की तरफ निगरानी की जा रही है। लाइसेंस नहीं है उन पर भी कार्रवाई होगी।- रवि कुमार राठी, एफएसओ