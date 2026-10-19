Fatehabad News: प्रतियोगिता में अमर और रूपनीत बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

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विजेताओं सहित अन्य प्रतिभागियों को भी मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता कोच हरदीप सिंह बोला और छिंद्रपाल कौर की देखरेख में हुई। राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कानूनगो मक्खन सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।कोच हरदीप सिंह बोला ने बताया कि लड़कियों की आलू-चम्मच दौड़ में परवाज कौर प्रथम, पूजा रानी द्वितीय, गुरलीन गोयल तृतीय और अर्शदीप कौर चौथे स्थान पर रही। शॉटपुट में गीता रायपुर ने पहला, खुशदीप कौर ने दूसरा, रूपनीत कौर ने तीसरा और पलक रानी ने चौथा स्थान हासिल किया।टायर पुश में रूपनीत कौर प्रथम, बख्शनूर द्वितीय, यशिका तृतीय और जसविंद्र कौर चौथे स्थान पर रही। 10 किलोमीटर पैदल चाल में मनीता रानी प्रथम, सुमन कौर द्वितीय, कनिका तृतीय और रमनदीप कौर चौथे स्थान पर रही। हाई जंप में रूपनीत कौर ने पहला, प्रीत कौर ने दूसरा, पायल प्रजापत ने तीसरा और निशा अहरवां ने चौथा स्थान हासिल किया। लड़कों की पांच किलोमीटर दौड़ में दलीप कुमार प्रथम, हरप्रीत नथवान द्वितीय, हैप्पी गुज्जर तृतीय और हरविंद्र चौथे स्थान पर रहे। 800 मीटर दौड़ में मनप्रीत सिंह प्रथम, कार्तिक द्वितीय, गुरदित्त सिंह तृतीय और बगदू सिंह चौथे स्थान पर रहे। डिस्कस थ्रो में अमर गिल ने पहला, दक्ष कुमार ने दूसरा, पवन कुमार ने तीसरा और दिलप्रीत ने चौथा स्थान हासिल किया।डॉ. प्रीत सिंह और छतरपाल सिंह कामरेड ने स्कोरर तथा खुशदीप कौर और करमजीत सिंधू ने टाइमकीपर रहे। इस अवसर पर लखविंद्र कौर, डॉ. हरमन सिंह, दर्शन खोखर, सिमरन कौर, राज कुमार वर्मा, गरनूर गिन्नी, इंद्रजीत समरा और संदीप कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।