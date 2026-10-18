Fatehabad News: व्यापारी बोले- बाजार में घट रही ग्राहकों की आवाजाही

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व्यापारियों ने बस स्टैंड, थाना और अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाएं शहर के अंदर ही रखने की मांग उठाई है। व्यापारियों का कहना है कि इन सुविधाओं के शहर से बाहर जाने से बाजार में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई है।उन्होंने नए अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने, चिल्ली झील के विकास, व्यापारियों के निशुल्क हेल्थ बीमा और ऑनलाइन बाजार पर नियंत्रण की भी मांग की। व्यापारियों ने कहा कि पुराने बस स्टैंड को दोबारा लोकल बस स्टैंड के रूप में शुरू करना और थाने की बीट शहर में लाना जनहित में उठाए गए कदम हैं।नए अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने पुराने नागरिक अस्पताल के नवीनीकरण पर हुए खर्च का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत बताई।बैठक में जनरल मर्चेंट एसोसिएशन से मोहन अरोड़ा, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन से राजेंद्र गिल्होत्रा, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन से जसविंदर कुमरा, प्रवीण जैन, रेडिमेड एसोसिएशन से प्रेम अहुजा, साहिल अरोड़ा, मेडिकल एसोसिएशन से अनिल अरोड़ा सहित काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।हेल्थ बीमा और ऑनलाइन बाजार पर नियंत्रणव्यापारियों ने निशुल्क स्वास्थ्य बीमा और ऑनलाइन खरीदारी से छोटे दुकानदारों को हो रहे नुकसान को देखते हुए उचित नियंत्रण की मांग की। राजेश ठकराल ने मांगों को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।