Fatehabad News: टीम ने हंस मार्केट से रेहड़ियां हटवाईं, जाते ही फिर से लगीं

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नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने शुक्रवार को हंस मार्केट में संयुक्त अभियान चलाया। नगर परिषद के एसआई महेश और ट्रैफिक थाना प्रभारी जयसिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे खड़ी कई रेहड़ियों को हटवाया गया और कुछ को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने रेहड़ी संचालकों को दोबारा सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी।यातायात थाना प्रभारी जयसिंह का कहना है कि रेहड़ियों के खिलाफ स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए नगर परिषद को लगातार सख्ती बरतनी होगी। पुलिस विभाग की तरफ से भी गश्त की जा रही है।पांच दिन पहले भी हुई थी कार्रवाईकरीब पांच दिन पहले भी नगर परिषद और पुलिस की ओर से हंस मार्केट में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। उस दौरान रेहड़ियों को हटवाया गया लेकिन कार्रवाई के कुछ ही दिन बाद दोबारा उसी स्थान पर फिर लगनी शुरू हो गईं। शाम के समय खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसी दौरान सड़क के दोनों ओर रेहड़ियां लगने से मार्ग संकरा हो जाता है। इससे दुपहिया और अन्य वाहनों को निकलने में परेशानी होती है तथा कई बार जाम की स्थिति भी बन जाती है।