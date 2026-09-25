Fatehabad News: विधायक ने 59 ग्रामीण रास्ते पक्के कराने का प्रस्ताव भेजा

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प्रस्ताव में रतिया विधानसभा क्षेत्र के नागपुर, रतिया और फतेहाबाद खंड के विभिन्न गांवों के कच्चे रास्तों का नवनिर्माण, पक्कीकरण और इंटरलॉकिंग शामिल है। इन रास्तों से खेतों और ढाणियों को मुख्य मार्गों से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों और ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।विधायक ने मुख्यमंत्री से सभी प्रस्तावों को खेत-खलिहान योजना में प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने की मांग की है। उन्होंने आवश्यक बजट जारी करने का भी आग्रह किया है। विधायक ने कहा कि ग्रामीण रास्ते पक्के होने से किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों को दैनिक आवागमन में सुविधा मिलेगी।बारिश के मौसम में कच्चे रास्तों पर होने वाली परेशानी भी कम होगी। किसानों को खेतों से फसल मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि खेतों तक पहुंच बेहतर होने से कृषि कार्य भी सुचारु होंगे। कृषि उपज को मंडियों तक ले जाने में सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।इन गांवों के रास्तों को किया जाएगा पक्काप्रस्तावित कार्यों में नांगल, ब्राह्मणवाला, महमदकी में गुरुघर से भाखड़ा नहर तक तथा मढ़ में मढ़ रोड से वैद्य रामदयाल की ढाणी तक के रास्ते शामिल हैं। इसके अलावा थेहड़ी, कलंदरगढ़, मलवाला, बहबलपुर, सहनाल, अहलीसदर, हसंगा, हिजरावां कलां, भिरडाना, बोसवाल, नकटा, बबनपुर, अयाल्की, कुकड़ावाली, शहीदावाली, चनकोठी, बादलगढ़, खैरपुर, दरियापुर, रजाबाद, दौलतपुर, अंकावाली, चंदो खुर्द, ढाणी बींजा लांबा, सुखमनपुर, ढाणी ईशर, हुक्मावाली तथा नथवान-नगपुर रोड से जुड़ने वाले विभिन्न रास्तों को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है। प्रस्तावित कार्यों के तहत कई कच्चे रास्तों पर इंटरलॉक टाइलें लगाने के साथ-साथ आईपीबी मार्ग तैयार करने और लिंक सड़कों को खेतों व ढाणियों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।