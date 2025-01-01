फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   The hearts of devotees were filled with joy at the birth of Krishna in the Bhagwat Katha

Fatehabad News: भागवत कथा में कृष्ण जन्म पर झूम उठा भक्तों का मन

Fri, 02 Oct 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 02 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
The hearts of devotees were filled with joy at the birth of Krishna in the Bhagwat Katha
फतेहाबाद। श्रीमद्भागवत कथा में उप​स्थित महिला श्रद्धालु। आयोजक
फतेहाबाद। श्री योग अनुभव मंदिर सेवा समिति की ओर से पितृ पक्ष में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन श्रीकृष्ण जन्म और नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म प्रसंग पर श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन किए और उत्सव का आनंद लिया।
विज्ञापन

कथा व्यास साध्वी शांत योगानंद ने कहा कि शास्त्रों में भगवान के अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश बताया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान भक्तों को सान्निध्य देने और उनकी भावनाएं पूर्ण करने के लिए भी अवतार लेते हैं। भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे उनकी रक्षा के लिए आते हैं।
विज्ञापन

उन्होंने महाराजा पृथु का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि भगवान ने प्रसन्न होकर पृथु महाराज से वरदान मांगने के लिए कहा। पृथु ने भौतिक सुख मांगने के बजाय दस हजार कानों का वरदान मांगा। उनका भाव था कि वे भक्तों के मुख से भगवान की दिव्य कथाओं का निरंतर श्रवण कर सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

साध्वी ने कहा कि भौतिक सुखों की अपेक्षा भगवान की कथा और सत्संग का महत्व अधिक है। कृष्ण जन्म प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने बताया कि मथुरा के राजा कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। कंस ने देवकी के छह पुत्रों का वध कर दिया। सातवें गर्भ में शेषनाग के अवतार भगवान बलराम का प्राकट्य हुआ।
इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव की बेड़ियां खुल गईं और पहरेदार सो गए। वे बालकृष्ण को लेकर यमुना पार कर नंदबाबा और यशोदा के घर पहुंचे। इसके बाद नंद के आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की जयघोष से जन्मोत्सव शुरू हुआ।

श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन के साथ उत्सव मनाया। खिलौने, लड्डू और माखन-मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया। टोकरी में विराजमान बाल गोपाल की झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed