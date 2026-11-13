Fatehabad News: गर्मी से पहले 150 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाएगा निगम, 80 नए लगेंगे

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बिजली निगम के अनुसार गर्मी के मौसम में एसी, कूलर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की खपत में काफी इजाफा होता है। इससे कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। अधिक लोड के कारण बार-बार फाल्ट आने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या भी सामने आती है।इसी स्थिति से निपटने के लिए निगम ने इस बार गर्मी का इंतजार करने के बजाय सर्दियों में ही सुधार कार्य पूरा करने की योजना बनाई है। इसके तहत बिजली लाइनों की मरम्मत और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा।नए ट्रांसफार्मर लगाने से उन क्षेत्रों में भी लोड का बंटवारा हो सकेगा जहां मौजूदा व्यवस्था पर अधिक भार है। निगम का लक्ष्य गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद आपूर्ति सुचारू बनाए रखना है।तेल बदलने के साथ जर्जर खंभे भी बदलेंगेमरम्मत अभियान के तहत ट्रांसफार्मरों का तेल बदलने और उनकी तकनीकी जांच का काम भी किया जाएगा। इसके अलावा शहर में बिजली लाइनों के लिए लगाए गए जर्जर और पुराने खंभों को बदला जाएगा। जहां तारों और अन्य उपकरणों में खराबी है वहां भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे। निगम का प्रयास है कि गर्मी शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि पीक सीजन में बिजली आपूर्ति बाधित न हो।:: बिजली निगम पर गर्मियों के सीजन पर लोड बढ़ जाता है। ऐसे में निगम की आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाएगा ताकि उपभोक्ताओं को परेशान न हो।- रविंद्र कुमार, शहरी उपमंडल एसडीओ, बिजली निगम फतेहाबाद।