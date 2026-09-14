Fatehabad News: रतनगढ़ के पास खड़े ट्रक से टाटा एस टकराई, आठ लोग घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 14 Sep 2026 10:51 PM IST
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रतिया। गांव रतनगढ़ के पास रविवार देर शाम सड़क पर खड़े ट्रक से टाटा एस टकरा गई। हादसे में टाटा एस सवार आठ लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को रतिया के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया।
नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन गगन सिंह ने बताया कि वह गांव ब्राह्मणवाला के रहने वाले हैं। उनके साथ सनी, निर्मल, सुखजीत, रनजोध, खुशदीप, गुरदास और साहिलदीप भी तूड़ी भरने का काम करते हैं।
गगन सिंह के अनुसार रविवार देर शाम सभी गांव हड़ोली में ट्रैक्टर-ट्रॉली में तूड़ी भरने के बाद टाटा एस से ब्राह्मणवाला लौट रहे थे। गांव रतनगढ़ के पास सड़क पर एक ट्रक अंधेरे में खड़ा था। सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से ट्रक दिखाई नहीं दिया।इसी दौरान टाटा एस सीधे ट्रक से जा टकराई।
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टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला और नागरिक अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया। इनमें से दो की हालत गंभीर थी। चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया।
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नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन गगन सिंह ने बताया कि वह गांव ब्राह्मणवाला के रहने वाले हैं। उनके साथ सनी, निर्मल, सुखजीत, रनजोध, खुशदीप, गुरदास और साहिलदीप भी तूड़ी भरने का काम करते हैं।
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गगन सिंह के अनुसार रविवार देर शाम सभी गांव हड़ोली में ट्रैक्टर-ट्रॉली में तूड़ी भरने के बाद टाटा एस से ब्राह्मणवाला लौट रहे थे। गांव रतनगढ़ के पास सड़क पर एक ट्रक अंधेरे में खड़ा था। सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से ट्रक दिखाई नहीं दिया।इसी दौरान टाटा एस सीधे ट्रक से जा टकराई।
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टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला और नागरिक अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया। इनमें से दो की हालत गंभीर थी। चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया।