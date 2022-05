{"_id":"628018595351ce4ccb02945e","slug":"students-wrote-strange-answers-in-the-answer-sheet-in-haryana-board-exam","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: पेपर में छात्रा ने लिखा- पास कर देना, वरना पापा शादी करा देंगे, एक छात्र ने की हद पार, पढ़िए क्या-क्या लिख कर आते हैं बच्चे...","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 15 May 2022 02:30 AM IST