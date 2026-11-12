Fatehabad News: नगर में आज

विज्ञापन



रोष - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे।

-- -

स्वास्थ्य

टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।

-

धर्मकर्म

कथा - फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर में श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 3 बजे से।

-

जागरूकता

नशा मुक्ति : फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा में शांति निकेतन स्कूल में पुलिस विभाग की तरफ से नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता शिविर सुबह 10 बजे।

प्रदर्शन