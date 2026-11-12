Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 12 Nov 2026 11:09 PM IST
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प्रदर्शन
रोष - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे।
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स्वास्थ्य
टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।
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धर्मकर्म
कथा - फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर में श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 3 बजे से।
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जागरूकता
नशा मुक्ति : फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा में शांति निकेतन स्कूल में पुलिस विभाग की तरफ से नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता शिविर सुबह 10 बजे।
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रोष - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे।
स्वास्थ्य
टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।
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धर्मकर्म
कथा - फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर में श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 3 बजे से।
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जागरूकता
नशा मुक्ति : फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा में शांति निकेतन स्कूल में पुलिस विभाग की तरफ से नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता शिविर सुबह 10 बजे।