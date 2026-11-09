Fatehabad News: दिवाली पर आग लगने की तीन घटनाओं में पराली और तुड़ी जली

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सूचना मिलने पर दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रतिया निवासी नसीब ने गोवंश के चारे के लिए करीब 200 क्विंटल धान की पराली रखी हुई थी। आग लगने से पराली जल गई। वहीं गांव अजीतनगर निवासी पाला राम की करीब 150 क्विंटल तुड़ी आग की भेंट चढ़ गई। इस दौरान वहां खड़ी कंबाइन के टायर भी जल गए।तीसरी घटना गांव बोड़ा में खरीद केंद्र के पास हुई। बलियाला से खाई गांव की ओर जा रही पराली की गांठों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली बिजली की तारों के संपर्क में आ गई। इससे गांठों में आग लग गई। गांव के बीचोंबीच आग लगने से अफरा-तफरी मच गई।चालक ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेजी से आबादी से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में पराली की गांठों के साथ ट्रॉली भी पूरी तरह जल गई।