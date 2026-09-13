Fatehabad News: भूना में डिवाइडरों पर एक करोड़ से लगेंगी स्ट्रीट लाइटें

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नगर पालिका के सचिव दीपक कुमार ने बताया कि फतेहाबाद रोड पर लॉर्ड कृष्णा स्कूल से उप तहसील कार्यालय तक डिवाइडर के बीच स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना है। इसके लिए करीब एक करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इसे जल्द पूरा करने का प्रयास है।उन्होंने बताया कि दीपावली से पहले शहर के मुख्य मार्ग को पर्याप्त रोशनी से जगमग करने का लक्ष्य है। इससे रात के समय राहगीरों और वाहन चालकों को भी सुविधा मिलेगी। नगर पालिका शहर में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नियमित रखरखाव के लिए भी अलग टेंडर जारी करेगी। इसके लिए करीब 16 लाख रुपये खर्च होंगे। टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।सचिव ने बताया कि इस व्यवस्था से शहर में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत समय पर कराई जा सकेगी। पूरे वर्ष नियमित रखरखाव भी किया जाएगा। इससे शहर की प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था बेहतर रहने की उम्मीद है।पार्षद लंबे समय से उठा रहे थे मांगशहर में स्ट्रीट लाइटों की समस्या को लेकर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन और पार्षद लंबे समय से मांग उठा रहे थे। उनका कहना था कि मुख्य मार्गों के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में खराब लाइटों के कारण लोगों को परेशानी होती है। अब नई लाइटें लगने और रखरखाव का ठेका होने से समस्या के समाधान की उम्मीद है।शहर में स्ट्रीट लाइटों की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। शहर में जो लाइट खराब हैं उन्हें भी जल्द ठीक करवाया जाएगा। दीपावली से पहले शहर को रोशनी से जगमग करने की दिशा में काम किया जा रहा है।- अर्पणा पंकज पसरीजा, चेयरपर्सन, नगर पालिका, भूना।