Fatehabad News: काम दिलवाने वाले के ही चुरा लिए कपड़े और मोबाइल फोन
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 26 Sep 2026 11:17 PM IST
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फतेहाबाद। गांव कंवलगढ़ निवासी युवक ने जिस युवक को भिवानी में फर्नीचर का काम दिलवाया था उसी के दो मोबाइल फोन और कपड़ों से भरा सामान चोरी कर लिया। उक्त युवक शनिवार शाम चोरी के मोबाइल बेचने फतेहाबाद पहुंचा तो दुकानदार के शक से चोरी का खुलासा हो गया।
कंवलगढ़ निवासी युवक ने गांव के ही युवक को भिवानी में फर्नीचर का काम दिलवाया था। बताया गया कि काम के दौरान आरोपी उसके साथ ही रह रहा था। शनिवार सुबह मोबाइल फोन मालिक की नींद खुली तो उसके दो मोबाइल फोन और कपड़ों से भरा बैग गायब मिला। उसने मोबाइल फोन तलाशे लेकिन उनका पता नहीं चला।
इधर शनिवार शाम को आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन बेचने फतेहाबाद की मोबाइल मार्केट पहुंच गया। उसने दुकानदार विकास बत्रा से मोबाइल फोन बेचने की बात कही। दुकानदार ने मोबाइल फोन के बिल मांगे तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इससे दुकानदार को मोबाइल फोन चोरी के होने का शक हुआ।
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दुकानदार ने मोबाइल फोन से नंबर निकालकर उनमें दर्ज नंबरों पर संपर्क किया। बातचीत में पता चला कि मोबाइल फोन चोरी किए गए हैं। इसके बाद दुकानदार ने मोबाइल मालिक के परिजनों को सूचना दी। वहीं मोबाइल मालिक भी दुकान पर पहुंचा। उसने युवक को पहचान लिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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कंवलगढ़ निवासी युवक ने गांव के ही युवक को भिवानी में फर्नीचर का काम दिलवाया था। बताया गया कि काम के दौरान आरोपी उसके साथ ही रह रहा था। शनिवार सुबह मोबाइल फोन मालिक की नींद खुली तो उसके दो मोबाइल फोन और कपड़ों से भरा बैग गायब मिला। उसने मोबाइल फोन तलाशे लेकिन उनका पता नहीं चला।
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इधर शनिवार शाम को आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन बेचने फतेहाबाद की मोबाइल मार्केट पहुंच गया। उसने दुकानदार विकास बत्रा से मोबाइल फोन बेचने की बात कही। दुकानदार ने मोबाइल फोन के बिल मांगे तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इससे दुकानदार को मोबाइल फोन चोरी के होने का शक हुआ।
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दुकानदार ने मोबाइल फोन से नंबर निकालकर उनमें दर्ज नंबरों पर संपर्क किया। बातचीत में पता चला कि मोबाइल फोन चोरी किए गए हैं। इसके बाद दुकानदार ने मोबाइल मालिक के परिजनों को सूचना दी। वहीं मोबाइल मालिक भी दुकान पर पहुंचा। उसने युवक को पहचान लिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।