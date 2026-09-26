Fatehabad News: गुरुद्वारे का निर्माण फिर शुरू करने की मांग, संगत ने एचएसजीएमसी प्रधान को सौंपा पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 26 Sep 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
रतिया। गुरुद्वारा साहिब पुराना बाजार की इमारत का रुका निर्माण कार्य 30 सितंबर तक शुरू नहीं हुआ तो संगत एक अक्तूबर से पक्का मोर्चा लगाएगी। इस संबंध में समूह संगत ने एचएसजीएमसी प्रधान जगदीश सिंह झींडा को मांगपत्र सौंपा है।
संगत ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब की इमारत का निर्माण पहले स्वीकृत बजट के तहत शुरू हुआ था। पिछले कई दिनों से काम बंद पड़ा है। जानकारी लेने पर बजट पास नहीं होने की बात बताई जा रही है। संगत के अनुसार पिछले बजट से संबंधित करीब 40 से 60 लाख रुपये के कार्य या राशि भी बकाया है।
संगत ने मांग की कि पहले शुरू किए गए निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराया जाए। संगत ने कहा कि इमारत का निर्माण पूरा होने के बाद धार्मिक मर्यादा के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कराया जा सकेगा। इस अवसर पर जगसीर सिंह खोखर, चरणजीत सिंह, जरनैल सिंह, गुरचरन सिंह, जगजीत सिंह, फतेह सिंह, रूप सिंह खोखर, शेर सिंह खोखर, मंजीत सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, सर्वजीत सिंह और अवतार सिंह सहित अन्य संगत मौजूद रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
संगत ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब की इमारत का निर्माण पहले स्वीकृत बजट के तहत शुरू हुआ था। पिछले कई दिनों से काम बंद पड़ा है। जानकारी लेने पर बजट पास नहीं होने की बात बताई जा रही है। संगत के अनुसार पिछले बजट से संबंधित करीब 40 से 60 लाख रुपये के कार्य या राशि भी बकाया है।
विज्ञापन
संगत ने मांग की कि पहले शुरू किए गए निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराया जाए। संगत ने कहा कि इमारत का निर्माण पूरा होने के बाद धार्मिक मर्यादा के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कराया जा सकेगा। इस अवसर पर जगसीर सिंह खोखर, चरणजीत सिंह, जरनैल सिंह, गुरचरन सिंह, जगजीत सिंह, फतेह सिंह, रूप सिंह खोखर, शेर सिंह खोखर, मंजीत सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, सर्वजीत सिंह और अवतार सिंह सहित अन्य संगत मौजूद रही।
विज्ञापन