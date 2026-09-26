Fatehabad News: एसडीएम ने पीएमश्री स्कूल में मिड-डे मील की गुणवत्ता जांची

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एसडीएम ने विद्यार्थियों को दिए जा रहे मिड-डे मील की व्यवस्था भी जांची। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया और परोसने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित स्टाफ को निर्धारित मापदंडों के अनुसार पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्होंने नियमित पढ़ाई, मेहनत और अनुशासन के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन को शिक्षा एवं सुविधाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।