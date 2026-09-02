Fatehabad News: बुजुर्ग के मुंह पर टेप लगाकर नकदी से भरा बॉक्स चुराया

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बुजुर्ग पतराम का परिवार शेखुपुर दड़ौली के समीप ढाणी में रहता है। युवकों ने चारपाई पर रखी चाबी उठाई और घर का ताला खोल दिया। इसके बाद वे बॉक्स लेकर भागने लगे। बुजुर्ग की आंख खुलने पर उन्होंने युवकों को पकड़ने की कोशिश की। चोरों ने बुजुर्ग को धकेल दिया और उनके मुंह पर टेप भी लगा दी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी और बुजुर्ग के साथ मारपीट की इस घटना से क्षेत्र में दहशत है।