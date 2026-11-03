Fatehabad News: एसपी ने लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मी किए निलंबित

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पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ सन्नी निवासी ढाणी खुनन को अदालत ने न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेज दिया। डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि आरोपी संदीप को को पकड़ने के दौरान पुलिस के साथ उसकी हाथापाई हुई। इसमें सिपाही सुभाष चंद्र घायल हो गए। भागने के प्रयास में संदीप ने मकान की छत से छलांग लगा दी और वह भी घायल हो गया।संदीप को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भर्ती करवाया गया था। नागपुर चौकी के बीट अधिकारी राममेहर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हिरासत से भागने की प्राथमिकी दर्ज की गई। मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेज दिया।