Fatehabad News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर एसपी ने खिलाड़ियों को किया प्रेरित

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कार्यकारी जिला खेल अधिकारी राजबाला ने एसपी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत एसपी निकिता खट्टर ने मेजर ध्यानचंद की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प अर्पित करने के साथ की। उन्होंने महान खिलाड़ी के भारतीय खेल जगत में योगदान को नमन करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद का जीवन अनुशासन, मेहनत, समर्पण और खेल भावना की प्रेरणादायक मिसाल है।इसके बाद एसपी ने हॉकी स्टिक से गेंद हिट कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेल मैदान में जरूर बिताएं। इस अवसर पर थाना सदर प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद राय, पुलिस चौकी बडोपल प्रभारी उपनिरीक्षक राधेश्याम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बडोपल की प्राचार्या अनिता रानी, एईओ अनूप कुमार, सरपंच प्रतिनिधि सुभाष गोदारा आदि मौजूद रहे।बडोपल ने 4-0 से जीता मुकाबलाहॉकी प्रतियोगिता में बडोपल और बैजलपुर की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कई बार गोल करने के प्रयास किए। मुकाबले में बडोपल की टीम ने शुरू से ही बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चार गोल दागे जबकि बैजलपुर की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। मैच के अंत में बडोपल की टीम ने बैजलपुर को 4-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया।