Fatehabad News: उठान धीमी होने से अनाज मंडियों में लगे धान के ढेर, आढ़ती परेशान

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रविवार को अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया बंद रही है और उठान जारी रहा है। इससे 54570 क्विंटल का उठान हुआ है। जिले की अनाज मंडियों में अब तक 15,47,720 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है जिसमें से 9,52,060 क्विंटल धान की खरीद हुई है। वहीं, 5,95,670 क्विंटल धान की खरीद अभी बाकी है।दूसरी ओर अब तक केवल 4,44,330 क्विंटल धान की ही उठान हो पाया है जबकि 5,07,730 क्विंटल धान मंडियों में उठान के इंतजार में पड़ा है। ऐसे में मंडियों में फसल के ढेर लगने से किसानों की परेशानी बढ़ रही है।उठान हो तो मिले राहतअनाज मंडी के आढ़ती आजाद कुमार, सुभाष कुमार, अनिल और ज्ञान सिंह ने बताया कि मंडियों में धान की आवक का दबाव लगातार बना हुआ है। रविवार को भी 1,10,810 क्विंटल धान मंडियों में पहुंचा। मंडियों में पहले से जमा धान का कुछ उठान होने से स्थिति में थोड़ी राहत मिली। इसके बावजूद उठान की धीमी रफ्तार के कारण मंडियों में पर्याप्त जगह नहीं बन पा रही है। किसानों को अपनी फसल उतारने और उसे व्यवस्थित तरीके से रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।अनाज मंडियों में 5,07,730 क्विंटल धान का उठान बाकीजिले ही सभी अनाज मंडियों में अब तक 4,44,330 क्विंटल धान का उठान हुआ है जबकि 5,07,730 क्विंटल धान का उठान अभी बाकी है। इस प्रकार उठान का बकाया आंकड़ा अब तक हुए उठान से भी अधिक है। उठान की गति में तेजी नहीं आने से मंडियों में फसल का दबाव बना हुआ है। किसानों को उम्मीद है कि उठान में तेजी आने से मंडियों में जगह उपलब्ध होगी और वे बिना परेशानी अपनी फसल बेच सकेंगे।:: उठान में तेजी लाने के लिए प्रयास किए गए हैं। पिछले तीन दिनों से खरीद प्रक्रिया में तेजी आई है। किसानों को मंडियों में फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं है। मार्केट कमेटी की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई है।- अमित रोहिल्ला, सचिव मार्केट कमेटी, फतेहाबाद।