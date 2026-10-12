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Fatehabad News: राजीव के शतक से जीती शुभम एवेंजर्स, एक रन से हराया प्रतिद्वंद्वी

Mon, 12 Oct 2026 10:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 12 Oct 2026 10:35 PM IST
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Shubham Avengers win thanks to Rajiv's century; defeat rival by one run
रतिया प्रीमियर लीग (आरपीएल) सीजन-2 के मैन ऑफ द मैच राजीव सूद को सम्मानित करते हुए आयोजक,स्त्रोत
रतिया। रतिया प्रीमियर लीग (आरपीएल) सीजन-2 में शुभम एवेंजर्स ने सतीश एंड पीयूष ब्रदर्स को एक रन से हराकर जीत दर्ज की। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेले गए मुकाबले में शुभम एवेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 289 रन बनाए।
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राजीव सूद ने 129 और हैप्पी शर्मा ने 84 रन की पारी खेली। राजीव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आयोजक सम्राट सग्गू और प्रवीण मराठा ने बताया कि टॉस जीतकर सतीश एंड पीयूष ब्रदर्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शुभम एवेंजर्स ने बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत 289 रन का लक्ष्य रखा।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी सतीश एंड पीयूष ब्रदर्स की टीम ने भी जोरदार बल्लेबाजी की। टीम ने अंतिम ओवर तक लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया लेकिन निर्धारित 20 ओवर में 288 रन ही बना सकी। इस तरह शुभम एवेंजर्स ने एक रन से मुकाबला जीत लिया। राजीव सूद को 129 रन की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।
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