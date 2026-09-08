Fatehabad News: हांसपुर चौक पर `5 लाख से बनेगा शेल्टर

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आमजन लंबे समय से चौक पर बस क्यू शेल्टर की मांग कर रहा था। बसों के बाईपास से गुजरने के कारण हांसपुर चौक पर यात्रियों की भीड़ रहती है। इसके बावजूद यहां यात्रियों के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है।बसों का इंतजार करने वाले लोगों को अभी सड़क किनारे खुले में खड़ा रहना पड़ता है। गर्मी में तेज धूप और बारिश के दौरान उनकी परेशानी बढ़ जाती है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत होती है। ट्रस्ट अपने स्तर पर शेल्टर का निर्माण करवाएगा। इसमें यात्रियों के बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध होगी।यात्रियों की जरूरत के अनुसार अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। हांसपुर चौक से आसपास के गांवों और शहर के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले यात्री रोजाना बसों का इंतजार करते हैं। शेल्टर बनने से उन्हें मौसम की मार से राहत मिलेगी और बस का इंतजार करने के लिए सुरक्षित स्थान मिल सकेगा।