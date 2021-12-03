Fatehabad News: व्हाट्सएप हैक कर खाते से निकाले 98 हजार रुपये

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पुलिस को दी शिकायत में अनिल कुमार ने बताया कि एक कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर है। उसका मोबाइल नंबर एसबीआई के बैंक खाते से रजिस्टर्ड है। 9 नवंबर को दोपहर करीब 11 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका व्हाट्सएप हैक कर लिया। अगले दिन उसके बैंक खाते से 98 हजार रुपये निकाल लिए गए। 11 नवंबर को बैलेंस चेक करने पर उसे खाते से रुपये कटने का पता चला। पीड़ित ने दावा किया कि उसने न तो कोई लेनदेन किया और न ही किसी के साथ ओटीपी साझा किया।जांच अधिकारी एवं थाना प्रभारी राहुल देव का कहना है कि मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। जांच के लिए रिकॉर्ड लिया गया है।