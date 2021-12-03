Fatehabad News: टोहाना और पंजाब से चुराईं पांच बाइक, नशे की पूर्ति के लिए सस्ते दामों पर बेचते थे आरोपी

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डीएसपी जयभगवान ने बताया कि रविवार को दोनों आरोपी चोरी की बाइक बेचने के लिए टोहाना आए थे। इसी दौरान सीआईए पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कई मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस अब इनके नेटवर्क और चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है।-कोर्ट परिसर और अस्पताल के बाहर से चुराई बाइकडीएसपी ने बताया कि 14 अगस्त को टोहाना कोर्ट परिसर से बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। वहीं, 5 नवंबर को टोहाना के आरएमसी अस्पताल के बाहर से बाइक चोरी हुई थी। इसके अलावा करीब तीन माह पहले पंजाब के आनंदपुर साहिब से स्प्लेंडर प्लस बाइक (पीबी-03-एएस-2199) चोरी की गई थी। पंजाब में ही स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिलें भी चोरी की गईं। कोर्ट परिसर से बाइक चोरी के मामले में थाना शहर टोहाना में प्राथमिकी दर्ज है।सुखजिंदर पर पहले से दर्ज हैं चार केसडीएसपी के अनुसार आरोपी सुखजिंदर सिंह के खिलाफ फतेहाबाद, रतिया, बरवाला और नाथूसरी चोपटा थानों में चोरी के चार मामले पहले से दर्ज हैं। इनमें तीन मामले वर्ष 2022 और एक मामला 2025 का है। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और बाइक चोरी करने के बाद उन्हें सस्ते दामों पर बेचकर नशे की पूर्ति करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदात और चोरीशुदा वाहनों की बरामदगी के प्रयास कर रही है।