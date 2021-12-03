Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 17 Nov 2026 01:04 AM IST
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लघु सचिवालय
रोष - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे
धर्मकर्म
सत्संग : रतिया के पुराना गुरूद्वारा में गुरूपर्व को लेकर सत्संग सुबह 10 बजे
कथा - फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर में श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 3 बजे
स्वास्थ्य
शिविर : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे
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