Fatehabad News: व्यापार मंडल के प्रधान बने रमेश तनेजा

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बता दें कि प्रधान पद के लिए रमेश कुमार, नरेश कुमार व जगदीश कुमार ने नामांकन दाखिल किया था।अनाजमंडी व्यापार मंडल के विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक कुल 12 प्रत्याशियों ने छह पदों के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।इनमें सहसचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए दो-दो नामांकन प्राप्त हुए हैं जबकि वरिष्ठ उपप्रधान पद के लिए एक ही प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। बाकी पदों पर दो से तीन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।व्यापार मंडल के चुनाव अधिकारी गोपाल राय चौधरी ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 27 अगस्त वीरवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। इसके बाद 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। 29 अगस्त को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद चुनाव प्रचार तेज होने की संभावना है।उन उम्मीदवारों ने दर्ज करवाया नामांकन : व्यापार मंडल के छह पदों के लिए प्राप्त नामांकनों के अनुसार प्रधान पद के लिए व्यापारी रमेश कुमार, नरेश कुमार और जगदीश कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। वरिष्ठ उपप्रधान पद के लिए सुरेश कुमार का नामांकन प्राप्त हुआ है।उपप्रधान पद के लिए कृष्ण कुमार और हरभजन कम्बोज आमने-सामने हैं। सचिव पद के लिए बागराम और ज्ञानचंद ने नामांकन दाखिल किया है। इसी प्रकार सहसचिव पद के लिए राजेन्द्र कुमार और सुरजीत कुमार ने अपनी दावेदारी पेश की है। कोषाध्यक्ष पद के लिए सुरेन्द्र कुमार और नवीन कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की अंतिम तस्वीर साफ होगी।