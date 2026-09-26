Fatehabad News: बैजलपुर की पूजा ओला 1500 मीटर दौड़ में छठे स्थान पर रही
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 26 Sep 2026 11:20 PM IST
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भूना। एशियाई खेलों में बैजलपुर गांव की एथलीट पूजा ओला को 1500 मीटर दौड़ में छठे स्थान पर संतोष करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश की धाविका पारुल चौधरी चौथे स्थान पर रहीं।
पिता सुभाष और माता सुनीता को बेटी से पदक की उम्मीद थी पर छठे स्थान पर रहने से उन्हें भी निराशा है। पूजा के प्रदर्शन को लेकर बैजलपुर गांव में खासा उत्साह था। दौड़ के दौरान पूजा ने पूरी ताकत झोंक दी लेकिन विदेशी धाविकाओं की तेज रफ्तार के चलते वह पिछड़ गईं।
जैसे ही पूजा छठे स्थान पर रहीं गांव में कुछ देर के लिए मायूसी छा गई। हालांकि ग्रामीणों ने पूजा के अगले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। अब पूजा के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें 800 मीटर दौड़ पर टिकी हैं। यह मुकाबला 28 सितंबर को होना है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि पूजा 800 मीटर दौड़ में दमदार प्रदर्शन कर पदक जीतने का सपना पूरा करेंगी।
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पिता सुभाष और माता सुनीता को बेटी से पदक की उम्मीद थी पर छठे स्थान पर रहने से उन्हें भी निराशा है। पूजा के प्रदर्शन को लेकर बैजलपुर गांव में खासा उत्साह था। दौड़ के दौरान पूजा ने पूरी ताकत झोंक दी लेकिन विदेशी धाविकाओं की तेज रफ्तार के चलते वह पिछड़ गईं।
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जैसे ही पूजा छठे स्थान पर रहीं गांव में कुछ देर के लिए मायूसी छा गई। हालांकि ग्रामीणों ने पूजा के अगले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। अब पूजा के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें 800 मीटर दौड़ पर टिकी हैं। यह मुकाबला 28 सितंबर को होना है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि पूजा 800 मीटर दौड़ में दमदार प्रदर्शन कर पदक जीतने का सपना पूरा करेंगी।
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