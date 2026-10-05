फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Police preparedness tested in mock drill

Fatehabad News: मॉक ड्रिल में परखी पुलिस की तैयारी

Mon, 05 Oct 2026 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 05 Oct 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Police preparedness tested in mock drill
परेड का निरीक्षण करते हुए अ​धिकारी स्त्रोत पुलिस विभाग
फतेहाबाद। धरना-प्रदर्शन, जुलूस या अचानक भीड़ जुटने जैसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने सोमवार को पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। जनरल परेड के दौरान उप पुलिस अधीक्षक नरसिंह की देखरेख में जवानों ने भीड़ नियंत्रण का अभ्यास किया।
विज्ञापन

इस दौरान जवानों को अलग-अलग फॉर्मेशन में तैनात कर भीड़ नियंत्रण की स्थिति का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। अधिकारियों ने जवानों के बीच बेहतर समन्वय, अनुशासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। मॉक ड्रिल के दौरान अश्रु गैस से संबंधित उपकरणों के सुरक्षित संचालन की जानकारी भी दी गई।
विज्ञापन

जवानों को निर्देश दिए गए कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार ही किया जाए। कार्रवाई के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उप पुलिस अधीक्षक नरसिंह ने कहा कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों को संयम और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। पहले संवाद और समझाइश से स्थिति शांत करने का प्रयास हो तथा जरूरत पड़ने पर ही नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जनरल परेड में जवानों के टर्नआउट, अनुशासन और ड्यूटी तैयारियों का भी निरीक्षण किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed