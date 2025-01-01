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सुंदर नगर कमेटी के सदस्य अशोक पातड़ ने बताया कि प्रतियोगिता की शुरुआत 18 नवंबर को हुई थी। पांच दिन तक चली इस प्रतियोगिता में कुल 48 टीमों ने भाग लिया। रविवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ ऑटो मार्केट के प्रधान हरपाल ढाका ने किया था। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना था। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा दमखम दिखाया। सुलेड़ा की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए नंगल को शिकस्त दी और ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मुकाबले के बाद सुंदर नगर कमेटी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। समापन समारोह में हरपाल ढाका भी मौजूद रहे। आयोजकों ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों और भाग लेने वाली टीमों का आभार जताया।

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फतेहाबाद। सेक्टर-10 स्थित दशहरा मैदान में सुंदर नगर कमेटी की ओर से आयोजित पांच दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में सुलेड़ा की टीम ने नंगल को हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 51 हजार रुपये और उपविजेता टीम को 31 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार नशा मुक्ति सेना के अध्यक्ष भवानी सिंह ने प्रदान किए।